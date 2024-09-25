Франція оснастить та підготує цілу українську бригаду – Зеленський зустрівся з Макроном

Також під час переговорів Зеленський детально розповів Макрону про ситуацію на полі бою та потреби українських захисників

Емманюель Макрон та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Франція підготує та оснастить українську бригаду, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з французьким колегою Емманюелем Макроном. Відповідний допис з'явився у Telegram українського лідера.

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"Франція підготує та оснастить українську бригаду. Дякую за це рішення", – написав він.

У повідомленні на сайті Офісу президента вказано, що це відбудеться "найближчим часом".

Під час переговорів Зеленський детально розповів Макрону про ситуацію на полі бою та потреби українських захисників.

Політики обговорили подальше посилення системи протиповітряної оборони України та навчання її військових.

Також лідери двох країн говорили про результати тематичних конференцій по формулі миру та про підготовку майбутньої зустрічі щодо ядерної безпеки — Франція якраз і очолює відповідну робочу групу. Ще Зеленський й Макрон приділили увагу підготовці до другого Саміту миру.

На початку 2024 року міністр оборони Умєров повідомляв, що 50% постачань зброї не надходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території.

4 липня Зеленський вперше заявив, що у ЗСУ є 14 бригад без зброї, оскільки вона не прийшла.

16 вересня Зеленський заявив, що Україна розраховувала укомплектувати західною зброєю 14 бригад, але через затримки у постачаннях не вдалося забезпечити й чотирьох.

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