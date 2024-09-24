Чеська ініціатива. Зараз снаряди постачають за планом та графіками – заступник міністра оборони

Гаврилюк зазначив, що така допомога – це "доволі така серйозна підтримка" українських військ на полі бою

Ілюстративне фото: Depositphotos

Станом на вересень снаряди за чеською ініціативою постачаються згідно з планом та зазначеними графіками, повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону.

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За його словами, на сьогодні "все вирівнялося" із постачанням снарядів за чеською ініціативою, але визнав: "трошки була на початку літа просадка" у цьому питанні.

В основному проблема була пов'язана через відсутність фінансових пожертв для закупівлі боєприпасів, пояснив Гаврилюк.

Але, як зазначив посадовець, станом на вересень "уже все йде згідно з планом постачання та зазначеними графіками".

Він додав, що така допомога – це "доволі така серйозна підтримка" українських військ на полі бою.

Також заступник міністра зауважив, що за цією ініціативою передають не тільки снаряди стандарту НАТО (калібру 155-мм), що також відіграє важливу роль для України.

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Перша партія снарядів за чеською ініціативою прибула до України 25 червня 2024 року, заявив прем'єр країни Петр Фіала. Але кількість боєприпасів він не уточнив.

До ініціативи Чехії доєдналися близько 20 держав, серед яких Німеччина, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Данія та інші. Але не обійшлося і без проблем: наприкінці травня голова Міноборони Чехії заявляла, що на той момент кошти надіслали тільки чотири держави – Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

13 вересня польська газета Wyborcza повідомила, що наразі їх країна одна досі не виділила коштів на закупівлю артилерійських снарядів для України у межах чеської ініціативи. Станом на серпень до закупівель вже доєдналися 18 країн. Голова МЗС Польщі заявив, що виникли певні "питання" з фінансування ініціативи, але пообіцяв, що країна все таки виконає свої зобов'язання.

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