Чеська ініціатива. Зараз снаряди постачають за планом та графіками – заступник міністра оборони
Станом на вересень снаряди за чеською ініціативою постачаються згідно з планом та зазначеними графіками, повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону.
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За його словами, на сьогодні "все вирівнялося" із постачанням снарядів за чеською ініціативою, але визнав: "трошки була на початку літа просадка" у цьому питанні.
В основному проблема була пов'язана через відсутність фінансових пожертв для закупівлі боєприпасів, пояснив Гаврилюк.
Але, як зазначив посадовець, станом на вересень "уже все йде згідно з планом постачання та зазначеними графіками".
Він додав, що така допомога – це "доволі така серйозна підтримка" українських військ на полі бою.
Також заступник міністра зауважив, що за цією ініціативою передають не тільки снаряди стандарту НАТО (калібру 155-мм), що також відіграє важливу роль для України.
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- Перша партія снарядів за чеською ініціативою прибула до України 25 червня 2024 року, заявив прем'єр країни Петр Фіала. Але кількість боєприпасів він не уточнив.
- До ініціативи Чехії доєдналися близько 20 держав, серед яких Німеччина, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Данія та інші. Але не обійшлося і без проблем: наприкінці травня голова Міноборони Чехії заявляла, що на той момент кошти надіслали тільки чотири держави – Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.
- 13 вересня польська газета Wyborcza повідомила, що наразі їх країна одна досі не виділила коштів на закупівлю артилерійських снарядів для України у межах чеської ініціативи. Станом на серпень до закупівель вже доєдналися 18 країн. Голова МЗС Польщі заявив, що виникли певні "питання" з фінансування ініціативи, але пообіцяв, що країна все таки виконає свої зобов'язання.
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