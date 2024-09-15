Стандарт НАТО. Україна почала виробляти 155-мм снаряди – Камишін

Раніше посадовець зауважував, що у цьому калібрі країна залежить від постачання дефіцитних порохів, яких ніколи не виробляла

Ілюстративне фото агенції EPA: снаряди калібру 155-мм на заводі німецької компанії Rheinmettal

Україна почала виробництво снарядів калібру 155-мм (стандарт НАТО), повідомив колишній очільник Мінстратегпрому й нинішній позаштатний радник президента Олександр Камишін. Про це він розповів в інтерв'ю норвезькому виданню Nettavisen.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів", – повідомив Камишін.

Також він заявив, що загалом під його керівництвом виробництво оборонної продукції зросло вдвічі, а до кінця року має потроїтися.

Колишній очільник Міністерства стратегічної промисловості (березень 2023 – серпень 2024), нині Камишін обіймає посаду позаштатного радника Володимира Зеленського зі стратегічних питань.

У грудні 2023 року Камишін вже анонсував початок виробництва снарядів калібру НАТО у 2024-му – тоді він повідомляв, що Україна освоїла частину елементів виробництва, проте зауважував, що у цьому калібрі країна залежить від постачання дефіцитних порохів, яких ніколи не виробляла.

155-мм – артилерійський калібр, що є стандартом НАТО. Зокрема, партнери передають Україні артилерію такого калібру у межах військової допомоги. У СРСР, а після на пострадянському просторі, був поширений інший калібр -152-мм.

Читайте також: Укроборонпром вперше увійшов до 50 найбільших оборонних компаній світу