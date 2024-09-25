Франция оснастит и подготовит целую украинскую бригаду – Зеленский встретился с Макроном

Также во время переговоров Зеленский подробно рассказал Макрону о ситуации на поле боя и потребностях украинских защитников

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду, сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Соответствующее сообщение появилось в Telegram украинского лидера.

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"Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду. Спасибо за это решение", – написал президент Украины.

В сообщении на сайте Офиса президента указано, что это произойдет "в ближайшее время".

Во время переговоров Зеленский подробно рассказал Макрону о ситуации на поле боя и потребностях украинских защитников.

Политики обсудили дальнейшее усиление системы противовоздушной обороны Украины и обучение ее военным.

Также лидеры двух стран говорили о результатах тематических конференций по формуле мира и о подготовке предстоящей встречи по ядерной безопасности – Франция как раз и возглавляет соответствующую рабочую группу. Еще Зеленский и Макрон уделили внимание подготовке ко второму Саммиту мира.

В начале 2024 года министр обороны Умеров сообщал, что 50% поставок оружия не поступает в Украину вовремя, из-за чего приходится терять людей и территории.

4 июля Зеленский впервые заявил, что у ВСУ есть 14 бригад без оружия, поскольку оно не пришло.

16 сентября президент заявил, что Украина рассчитывала укомплектовать западным оружием 14 бригад, но из-за задержек в поставках не удалось обеспечить и четырех.

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