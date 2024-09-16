Зеленский – о задержках помощи от Запада: Из 14 бригад мы не укомплектовали и четырех

Президент рассказал, что в период паузы в американском Конгрессе Силы обороны "использовали все, что могли"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина рассчитывала укомплектовать западным оружием 14 бригад, но из-за задержек в поставках не удалось обеспечить и четырех. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Отвечая на вопрос, почему, несмотря на помощь от США и европейских союзников украинской армии, до сих пор не хватает снарядов, Зеленский сказал, что есть "множество причин".

"Во-первых, это происходит довольно медленно. Во-вторых, нам нужно укомплектовать 14 бригад – до сих пор у нас этого нет. Из этого пакета бригад мы не оснастили даже четыре. Поэтому нам нужно внутреннее производство дронов. Его недостаточно, но мы это сделали", – заявил президент.

Он рассказал, что в период паузы в американском Конгрессе Силы обороны "использовали все, что могли".

"В течение восьмимесячной паузы, предшествовавшей положительному решению Конгресса США, мы использовали все, что могли. Мы передали все, что было в резервах – на складах и в резервных бригадах, которые нам нужны. Мы забрали у них все, что было – всю их оружие", – сказал Зеленский.

В начале 2024 года министр обороны Рустем Умеров сообщал, что 50% поставок оружия не поступает в Украину вовремя, из-за чего приходится терять людей и территории.

4 июля Зеленский впервые заявил, что у ВСУ есть 14 бригад без оружия, поскольку оно не пришло.

Читайте также: Зеленский назвал пункты плана победы Украины, который покажет Байдену, Трампу и Харрис