Зеленський про затримки допомоги від Заходу: З 14 бригад ми не укомплектували й чотирьох
Україна розраховувала укомплектувати західною зброєю 14 бригад, але через затримки у постачаннях не вдалося забезпечити й чотирьох. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN.
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Відповідаючи на запитання, чому попри допомогу від США та європейських союзників українській армії досі бракує снарядів, Зеленський сказав, що є "безліч причин".
"По-перше, це відбувається досить повільно. По-друге, нам потрібно укомплектувати 14 бригад – досі в нас цього немає. З цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири. Тому нам потрібно внутрішнє виробництво дронів. Його недостатньо, але ми це зробили", – заявив президент.
Він розповів, що у період паузи в американському Конгресі Сили оборони "використовували все, що могли".
"Упродовж восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США, ми використовували все, що могли. Ми передали все, що було в резервах – на складах та в резервних бригадах, які нам потрібні. Ми забрали в них все, що було – всю їхню зброю", – сказав Зеленський.
- На початку 2024 року міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що 50% постачань зброї не надходить в Україну вчасно, через що доводиться втрачати людей та території.
- 4 липня Зеленський вперше заявив, що у ЗСУ є 14 бригад без зброї, оскільки вона не прийшла.
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