Президент Франції Емманюель Макрон показав кадри з тренувань української бригади Анни Київської, яка проходить навчання на території країни. Відповідне відео французький президент опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі X (Twitter).

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За словами Макрона, він взяв на себе зобов’язання підготувати українську бригаду. Зараз 2300 українських військових проходять навчання у регіоні Гранд-Ест на сході Франції.

Французький президент наголосив, що бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції.

25 вересня президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з французьким колегою Макроном заявив, що Франція підготує та оснастить українську бригаду.

6 червня 2024 року Макрон оголосив у Нормандії, що Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 та візьме на себе навчання українських пілотів.

8 жовтня міністр оборони Франції Лекорню заявив, що Україна отримає обіцяні літаки Mirage 2000 у першій половині 2025 року.