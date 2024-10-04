Макрон засудив подвійні стандарти щодо воєн в Україні та на Близькому Сході

Французький лідер наголосив на важливості ставитися однаково серйозно до конфліктів у світі

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франції Емманюель Макрон закликав світову спільноту уникати подвійних стандартів, говорячи про російсько-українську війну та конфлікт на Близькому Сході. Його цитує Le Monde.

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Макрон описав франкомовний світ як "простір, де можна спільно проводити дипломатичну діяльність, спрямовану на захист суверенітету та територіальної цілісності в будь-якій частині світу".

"Це місце, яке говорить однією мовою з Україною, на яку сьогодні нападають, чиї кордони та територіальна цілісність перебувають під загрозою через російську загарбницьку війну. Але воно також відстоює бачення, де немає місця подвійним стандартам, де всі життя є рівними для всіх конфліктів у всьому світі", – заявив президент Франції.

Говорячи про Ліван, колишню французьку колонію, Макрон зазначив, що суверенітет і стабільність країни зараз під загрозою через загострення конфлікту між Ізраїлем і проіранським угрупованням Хезболла.

Він також підкреслив, що мир на Близькому Сході неможливий без розв'язання питання про дві держави, маючи на увазі створення незалежних Палестини та Ізраїлю, з гарантіями безпеки для останньої.