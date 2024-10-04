Макрон осудил двойные стандарты касательно войн в Украине и на Ближнем Востоке

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал мировое сообщество избегать двойных стандартов, говоря о российско-украинской войне и конфликте на Ближнем Востоке. Его цитирует Le Monde.

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Макрон описал франкоязычный мир как "пространство, в котором можно совместно проводить дипломатическую деятельность, направленную на защиту суверенитета и территориальной целостности в любой части света".

"Это место, которое говорит на одном языке с Украиной, на которую сегодня нападают, чьи границы и территориальная целостность находятся под угрозой из-за российской захватнической войны. Но оно также отстаивает видение, где нет места двойным стандартам, где вся жизнь равна всем конфликтам во всем мире", – заявил президент Франции.

Говоря о Ливане, бывшей французской колонии, Макрон отметил, что суверенитет и стабильность страны сейчас под угрозой из-за обострения конфликта между Израилем и проиранской группировкой Хезболла.

Он также подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке невозможен без решения вопроса о двух государствах, имея в виду создание независимых Палестины и Израиля, с гарантиями безопасности для последнего.