Генассамблея ООН утвердила Пакт будущего. Россия и ее "друзья" пытались внести правки
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 22 сентября единогласно приняла Пакт будущего, обязывающий страны принять меры по созданию безопасного, мирного и устойчивого мира для будущих поколений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.
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Несмотря на попытки России, Ирана, КНДР и Сирии внести поправки в Пакт, эти предложения были отклонены.
Они предлагали добавить в текст призыв к невмешательству в вопрос национального суверенитета и предоставление приоритета межправительственным обсуждениям. ООН отмечает, что это могло бы снизить роль гражданского общества и интересы частного сектора.
Пакт включает пять основных направлений: устойчивое развитие, мир и безопасность, науку и технику, молодежь и будущие поколения, а также трансформацию глобального управления.
Государства-члены ООН обязались активизировать выполнение Целей устойчивого развития и Парижского соглашения, вовлекать молодежь в принятие решений, укреплять партнерство с гражданским обществом и защищать гражданских в конфликтах.
Глобальный цифровой договор является первым всемирным соглашением о международном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) и основывается на идее, что технологии должны приносить пользу всем, отмечают в ООН.
Настоящий договор направлен на преодоление цифрового неравенства и обеспечение безопасного использования ИИ, а также на создание всемирной Научной группы для обсуждения его регулирования.
Декларация о будущих поколениях отмечает защиту долгосрочных интересов новых поколений, призывая учитывать экологические и социальные последствия наших сегодняшних действий. В документе подчеркивается важность равенства между поколениями и необходимость активных действий по защите окружающей среды.
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