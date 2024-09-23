Генассамблея ООН утвердила Пакт будущего. Россия и ее "друзья" пытались внести правки

Россия, Иран, КНДР и Сирия пытались внести правки, ограничивающие роль гражданского общества и частного сектора

Флаг ООН (Фото: Офис президента)

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 22 сентября единогласно приняла Пакт будущего, обязывающий страны принять меры по созданию безопасного, мирного и устойчивого мира для будущих поколений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Несмотря на попытки России, Ирана, КНДР и Сирии внести поправки в Пакт, эти предложения были отклонены.

Они предлагали добавить в текст призыв к невмешательству в вопрос национального суверенитета и предоставление приоритета межправительственным обсуждениям. ООН отмечает, что это могло бы снизить роль гражданского общества и интересы частного сектора.

Пакт включает пять основных направлений: устойчивое развитие, мир и безопасность, науку и технику, молодежь и будущие поколения, а также трансформацию глобального управления.

Государства-члены ООН обязались активизировать выполнение Целей устойчивого развития и Парижского соглашения, вовлекать молодежь в принятие решений, укреплять партнерство с гражданским обществом и защищать гражданских в конфликтах.

Глобальный цифровой договор является первым всемирным соглашением о международном регулировании искусственного интеллекта (ИИ) и основывается на идее, что технологии должны приносить пользу всем, отмечают в ООН.

Настоящий договор направлен на преодоление цифрового неравенства и обеспечение безопасного использования ИИ, а также на создание всемирной Научной группы для обсуждения его регулирования.

Декларация о будущих поколениях отмечает защиту долгосрочных интересов новых поколений, призывая учитывать экологические и социальные последствия наших сегодняшних действий. В документе подчеркивается важность равенства между поколениями и необходимость активных действий по защите окружающей среды.

10 сентября 2024 года в Нью-Йорке начала работу очередная сессия Генассамблеи ООН, в конце месяца состоятся дебаты высокого уровня с участием глав государств и правительств. Выступление президента Зеленского ожидается 25 сентября.

18 сентября глава государства утвердил состав делегации: ее главой стал министр иностранных дел Сибига, заместителем – Кислица.

Вылетая в США вечером 22 сентября, Зеленский сказал, что именно этой осенью "решается, что будет дальше в этой войне".

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