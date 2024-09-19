"Израиль должен выйти из оккупированных территорий Палестины". ООН приняла резолюцию
Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию, которой требует Израиль выйти из "оккупированных палестинских территорий в течение 12 месяцев". Сообщение такого содержания ООН опубликовала в X (бывшей Twitter) за 18 сентября.
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"Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить свое незаконное присутствие на оккупированной палестинской территории в течение следующих 12 месяцев", – говорится в резолюции.
Документ поддержали 124 страны, 43 государства воздержались (в том числе и Украина), а 14 стран проголосовали против, включая Израиль и его ключевого союзника – Соединенные Штаты.
- Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще около 250 попали в плен боевиков.
- Во время войны в Газе Израиль систематически атакуют группировки Хезболла и хуситы, из-за чего есть жертвы и разрушения. Израиль наносит ответные удары. 17-18 сентября в Ливане сначала взрывались пейджеры, а впоследствии рации Хезболлы, есть погибшие и тысячи пострадавших.
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