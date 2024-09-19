"Израиль должен выйти из оккупированных территорий Палестины". ООН приняла резолюцию

Резолюция ООН призывает Израиль прекратить "оккупацию палестинских территорий" за 12 месяцев. 124 страны "за", 43 воздержались, 14 "против"

Заседание Генассамблеи ООН (Фото: ЕРА/SARAH YENESEL)

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию, которой требует Израиль выйти из "оккупированных палестинских территорий в течение 12 месяцев". Сообщение такого содержания ООН опубликовала в X (бывшей Twitter) за 18 сентября.

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"Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить свое незаконное присутствие на оккупированной палестинской территории в течение следующих 12 месяцев", – говорится в резолюции.

Документ поддержали 124 страны, 43 государства воздержались (в том числе и Украина), а 14 стран проголосовали против, включая Израиль и его ключевого союзника – Соединенные Штаты.

Фото: United Nations/Х

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