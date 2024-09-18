"Новый этап войны". Министр обороны Израиля говорит, что фокус переместился на север

"Я считаю, что мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно адаптироваться", – отметил Галлант

Йоав Галлант (Фото: Ariel Heremoni / Минобороны Израиля)

Израиль перемещает фокус внимания на северный фронт, поскольку начинается "новая фаза" войны, заявил министр обороны страны Йоав Галлант. Слова чиновника передает местное СМИ The Times of Israel.

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"Центр тяжести движется на север. Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север", — заявил министр личному составу Военно-воздушных сил Израиля на авиабазе Рамат-Давид.

А ранее в среду 98 дивизию Армии обороны Израиля развернули на севере страны после нескольких месяцев боев в секторе Газа.

"Я считаю, что мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно адаптироваться", – отметил Галлант.

Он заявил, что эта война требует "большого мужества, решительности и настойчивости".

По словам министра, военные цели Израиля на севере "четкие и простые" – безопасно вернуть жителей северных городов в их дома.

В то же время Галлант отметил, что страна не забыла о заложниках и задачах на юге: "Это наша обязанность, и мы ее одновременно выполняем".

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

Министерство здравоохранения Газа в мае 2024-го сообщало о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАС. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы лишь около 24 000 тел, передавало слова спикера Фархана Хака Reuters.

Во время войны в Газе Израиль систематически атакуют группировки Хезболла и хуситы, из-за чего есть жертвы и разрушения. Израиль наносит ответные удары. 17-18 сентября в Ливане сначала взрывались пейджеры, а впоследствии рации Хезболлы, есть погибшие и тысячи пострадавших.

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