Президент Франции Эмманюэль Макрон показал кадры тренировок украинской бригады Анны Киевской, которая проходит обучение на территории страны. Соответствующее видео французский президент опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter).

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По словам Макрона, он обязался подготовить украинскую бригаду. В настоящее время 2300 украинских военных проходят обучение в регионе Гранд-Эст на востоке Франции.

Французский президент подчеркнул, что бригада Анны Киевской будет обучена и оснащена благодаря солидарности Франции.

25 сентября президент Владимир Зеленский по результатам встречи с французским коллегой Макроном заявил, что Франция подготовит и оснастит украинскую бригаду.

6 июня 2024 года Макрон объявил в Нормандии, что Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и возьмет на себя обучение украинских пилотов.

8 октября министр обороны Франции Лекорню заявил, что Украина получит обещанные самолеты Mirage 2000 в первой половине 2025 года.