Зеленський: Україна домовилася зі Штатами – нова допомога буде кожні два-три тижні

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Україна домовилася зі США, що тепер кожні два-три тижні буде надаватися новий пакет допомоги – це є частиною Плану перемоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.

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Голова держави зазначив, що про це він домовився з президентом Джо Байденом під час телефонної розмови 16 жовтня. За результатами цього ж дзвінку було оголошено про пакет допомоги на $425 млн.

Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями тепер Україна "дуже швидко раз на два-три тижні" отримуватиме пакет допомоги, котрий посилюватиме її армію.

"Деталі не буду говорити, тому що не маю права на це, але ви їх будете бачити потім. Пакети, я думаю, будуть великі: від $500 млн до $750 млн. І я думаю, це буде достатньо швидкий процес", - додав президент.

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