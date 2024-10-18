Салліван – про вступ України до НАТО: Потрібно ще попрацювати, аби дійти туди

Джейк Салліван (Фото: Alessandro Della Valle/EPA)

Для вступу до НАТО Україні потрібно провести необхідні реформи й виконати вимоги до умов безпеки. Про це повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Голос Америки.

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Він нагадав про позицію Вашингтона, озвучену під час липневого саміту НАТО: місце України та майбутнє України – в Альянсі. Водночас Салліван додав, що Україна має запровадити низку реформ.

"Потрібно ще попрацювати, аби дійти туди, включно з реформами та умовами безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО", – заявив радник Білого дому.

Він наголосив, що відповіддю на це запитання стали результати саміту у Вашингтоні, включно з інституціоналізацією апарату підтримки України. За словами Саллівана, президент США Джо Байден намагається зробити підтримку України такою, що буде розрахована на довгострокову перспективу.