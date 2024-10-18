Салліван – про вступ України до НАТО: Потрібно ще попрацювати, аби дійти туди
Для вступу до НАТО Україні потрібно провести необхідні реформи й виконати вимоги до умов безпеки. Про це повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Голос Америки.
Він нагадав про позицію Вашингтона, озвучену під час липневого саміту НАТО: місце України та майбутнє України – в Альянсі. Водночас Салліван додав, що Україна має запровадити низку реформ.
"Потрібно ще попрацювати, аби дійти туди, включно з реформами та умовами безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО", – заявив радник Білого дому.
Він наголосив, що відповіддю на це запитання стали результати саміту у Вашингтоні, включно з інституціоналізацією апарату підтримки України. За словами Саллівана, президент США Джо Байден намагається зробити підтримку України такою, що буде розрахована на довгострокову перспективу.
- 16 жовтня Зеленський уперше публічно презентував у Верховній Раді свій План перемоги.
- Ключове положення документа – запрошення України до НАТО ще до закінчення війни. А саму війну, за словами президента, із цим планом можна завершити не пізніше 2025 року.
- Того самого дня стало відомо, що НАТО не планує найближчим часом надати Україні запрошення приєднатися до Альянсу.
- 17 жовтня Рютте заявив, що Україна стане 33-м або 34-м членом Альянсу.