Салливан о вступлении Украины в НАТО: Нужно еще поработать, чтобы дойти туда
Для вступления в НАТО Украине нужно провести необходимые реформы и выполнить требования к условиям безопасности. Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Голос Америки.
Он напомнил о позиции Вашингтона, озвученной во время июльского саммита НАТО: место Украины и будущее Украины – в Альянсе. В то же время Салливан добавил, что Украина должна провести ряд реформ.
"Нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности. Следовательно, вопрос состоит в том, как построить мост от того, где мы сейчас есть, до возможного членства Украины в НАТО", – заявил советник Белого дома.
Он подчеркнул, что ответом на этот вопрос стали результаты саммита в Вашингтоне, включая институционализацию аппарата поддержки Украины. По словам Салливана, президент США Джо Байден пытается сделать поддержку Украины такой, что она будет рассчитана на долгосрочную перспективу.
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