Посол США при НАТО: Альянс не планирует в ближайшее время приглашать Украину

Джулиан Смит (Фото: Stephanie Lecocq/EPA)

НАТО не планирует в ближайшее время предоставить Украине приглашение присоединиться к Альянсу. Об этом накануне заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе сообщила глава миссии США при НАТО Джулианн Смит, передает Голос Америки.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности предоставления Украине официального приглашения, она заявила, что позиция партнеров остается неизменной.

Смит напомнила, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне было объявлено, что Украина идет по необратимому пути к членству.

"Мы сейчас не на том этапе, когда Альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе. Но, как всегда, мы продолжим разговоры с нашими друзьями в Украине о том, какими путями они могут продвигаться в Альянс", — подчеркнула посол.