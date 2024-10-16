Пані посол США при НАТО: Альянс не планує найближчим часом запрошувати Україну
НАТО не планує найближчим часом надати Україні запрошення приєднатись до Альянсу. Про це напередодні засідання міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі повідомила глава місії США при НАТО Джуліан Сміт, передає Голос Америки.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Відповідаючи на запитання журналістів про можливість надання Україні офіційного запрошення, вона заявила, що позиція партнерів залишається незмінною.
Сміт нагадала, що на липневому саміті НАТО в Вашингтоні було оголошено, що Україна йде незворотним шляхом до членства.
"Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжимо розмови з нашими друзями в Україні про те, якими шляхами вони можуть просуватися до Альянсу", – наголосила пані посол.
- 3 жовтня під час візиту до Києва новопризначений генсек НАТО Рютте заявив, що Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше.
- Колишній генсек Альянсу Столтенберг вважає ймовірним сценарій, за яким Україна стане членом НАТО навіть без повної деокупації своїх територій.
- 6 жовтня прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України в НАТО, допоки буде на посаді.
- 16 жовтня Зеленський оприлюднив План перемоги, в якому перший пункт – запрошення в НАТО.