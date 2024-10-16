Пані посол США при НАТО: Альянс не планує найближчим часом запрошувати Україну

Джуліан Сміт (Фото: Stephanie Lecocq/EPA)

НАТО не планує найближчим часом надати Україні запрошення приєднатись до Альянсу. Про це напередодні засідання міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі повідомила глава місії США при НАТО Джуліан Сміт, передає Голос Америки.

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Відповідаючи на запитання журналістів про можливість надання Україні офіційного запрошення, вона заявила, що позиція партнерів залишається незмінною.

Сміт нагадала, що на липневому саміті НАТО в Вашингтоні було оголошено, що Україна йде незворотним шляхом до членства.

"Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжимо розмови з нашими друзями в Україні про те, якими шляхами вони можуть просуватися до Альянсу", – наголосила пані посол.