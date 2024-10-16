Зеленский: План победы может помочь завершить войну не позднее следующего года

Всего в Плане победы пять пунктов и три секретных дополнения

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

План победы может помочь завершить полномасштабную войну России против Украины не позже, чем 2025 год. Об этом во время презентации Плана в Верховной Раде 16 октября заявил президент Владимир Зеленский.

"Если начать двигаться по этому Плану победы сейчас, то может удаться завершить войну не позднее следующего года", — сказал президент.

По словам Зеленского, всего План состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Пункт первый – геополитический, второй и третий - военные, четвертый - экономический, а пятый - о безопасности.

Все пункты, как отметил президент, рассчитаны по времени. Первые четыре необходимо реализовать во время полномасштабной войны, чтобы ее завершить. А пятый разработан на послевоенное время, чтобы обеспечить безопасность Украины.

Зеленский отметил, что союзники позитивно оценили План победы и от них поступило много сигналов поддержки. Он подчеркнул, что План можно реализовать только при поддержке союзников, а от России здесь ничего не зависит.17 октября он представит документ на заседании Евросовета.

"Партнеры Украины, которым был представлен план, отнеслись к нему очень практично, внимательно. Команды сосредоточены сейчас на деталях ради действенной помощи, команды начали работать", — сказал президент.

Он добавил, что Россия должна навсегда лишиться контроля над Украиной и желания иметь этот контроль. Это будет гарантией жизни для нашего государства и гарантией покоя для Европы.

Со всеми пунктами Плана победы можно подробно ознакомиться тут.