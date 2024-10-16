Зеленский: План победы может помочь завершить войну не позднее следующего года
План победы может помочь завершить полномасштабную войну России против Украины не позже, чем 2025 год. Об этом во время презентации Плана в Верховной Раде 16 октября заявил президент Владимир Зеленский.
"Если начать двигаться по этому Плану победы сейчас, то может удаться завершить войну не позднее следующего года", — сказал президент.
По словам Зеленского, всего План состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Пункт первый – геополитический, второй и третий - военные, четвертый - экономический, а пятый - о безопасности.
Все пункты, как отметил президент, рассчитаны по времени. Первые четыре необходимо реализовать во время полномасштабной войны, чтобы ее завершить. А пятый разработан на послевоенное время, чтобы обеспечить безопасность Украины.
Зеленский отметил, что союзники позитивно оценили План победы и от них поступило много сигналов поддержки. Он подчеркнул, что План можно реализовать только при поддержке союзников, а от России здесь ничего не зависит.17 октября он представит документ на заседании Евросовета.
"Партнеры Украины, которым был представлен план, отнеслись к нему очень практично, внимательно. Команды сосредоточены сейчас на деталях ради действенной помощи, команды начали работать", — сказал президент.
Он добавил, что Россия должна навсегда лишиться контроля над Украиной и желания иметь этот контроль. Это будет гарантией жизни для нашего государства и гарантией покоя для Европы.
Со всеми пунктами Плана победы можно подробно ознакомиться тут.
- В конце сентября 2024 года Владимир Зеленский во время визита в США представил План победы действующему президенту Джо Байдену, а также кандидатам Камали Гаррис и Дональду Трампу.
- Также 10-11 октября во время зарубежных визитов он ознакомил с Планом премьера Британии Стармера, президента Франции Макрона, канцлера Германии Шольца и председателя Совета министров Италии Мелони.
- 14 октября советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что дальнобойные удары по России - это часть Плана победы.
- 16 октября главком Александр Сырский заявил, что Британия в рамках Плана победы готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ.