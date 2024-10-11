"Очень продуктивно обсудили все аспекты". Зеленский представил План победы Мелони
Президент Владимир Зеленский представил План победы главе Совета министров Италии Джорджи Мелони. Об этом он сообщил в ночь на 11 октября.
"Мы очень продуктивно обсудили сегодня все аспекты Плана. Главное – это усилить позиции Украины и наши отношения с ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии", – говорится в сообщении.
Он выразил благодарность за подготовку конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, – для Украины важно, чтобы итальянский бизнес был значимо представлен в проектах восстановления.
Также Зеленский поблагодарил за предоставленные Италией системы противовоздушной обороны, обсуждалась и подготовка нового пакета безопасности.
- 26 сентября Зеленский был в США, где обсудил План победы с Байденом и кандидатами в президенты Харрис и Трампом.
- 28 сентября спикер президента Никифоров заявил, что План победы партнеры приняли "с огромным интересом" и взяли его в работу.
- 30 сентября Ермак сообщил, что План победы представят украинцам, но некоторые положения документа останутся в секрете.
- 10 октября Зеленский ознакомил с Планом победы премьера Британии Стармера и французского лидера Макрона.
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