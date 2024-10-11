"Очень продуктивно обсудили все аспекты". Зеленский представил План победы Мелони

Ранее президент уже представил План победы Байдену и кандидатам в президенты США, а также лидерам Великобритании и Франции

Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский представил План победы главе Совета министров Италии Джорджи Мелони. Об этом он сообщил в ночь на 11 октября.

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"Мы очень продуктивно обсудили сегодня все аспекты Плана. Главное – это усилить позиции Украины и наши отношения с ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии", – говорится в сообщении.

Он выразил благодарность за подготовку конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, – для Украины важно, чтобы итальянский бизнес был значимо представлен в проектах восстановления.

Также Зеленский поблагодарил за предоставленные Италией системы противовоздушной обороны, обсуждалась и подготовка нового пакета безопасности.

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