"Дуже продуктивно обговорили всі аспекти". Зеленський представив План перемоги Мелоні
Президент Володимир Зеленський представив План перемоги голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні. Про це він повідомив в ніч проти 11 жовтня.
"Ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти Плану. Головне – це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії", – йдеться в повідомленні.
Він висловив вдячність за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, – для України важливо, щоб італійський бізнес був значимо представлений у проєктах відбудови.
Також Зеленський подякував за надані Італією системи протиповітряної оборони, обговорювалась і підготовка нового безпекового пакета.
- 26 вересня Зеленський був у США, де він обговорив План перемоги з Байденом та кандидатами в президенти Гарріс і Трампом.
- 28 вересня речник президента Никифоров заявив, що План перемоги партнери прийняли "з величезною зацікавленістю" та взяли його до роботи.
- 30 вересня Єрмак повідомив, що План перемоги представлять українцям, але деякі положення документа залишаться у секреті.
- 10 жовтня Зеленський ознайомив з Планом перемоги прем'єра Британії Стармера і французького лідера Макрона.
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