"Дуже продуктивно обговорили всі аспекти". Зеленський представив План перемоги Мелоні

Раніше президент вже представив План перемоги Байдену і кандидатам у президенти США, а також лідерам Британії і Франції

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський представив План перемоги голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні. Про це він повідомив в ніч проти 11 жовтня.

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"Ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти Плану. Головне – це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії", – йдеться в повідомленні.

Він висловив вдячність за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, – для України важливо, щоб італійський бізнес був значимо представлений у проєктах відбудови.

Також Зеленський подякував за надані Італією системи протиповітряної оборони, обговорювалась і підготовка нового безпекового пакета.

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