Зеленський ознайомив Макрона з Планом перемоги та обговорив реалізацію Формули миру

Український лідер наголосив, що Україна потребує підтримки, особливо на тлі зими, що наближається

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: ОП)

Президент України Володимир Зеленський ознайомив з деталями Плану перемоги президента Франції Емманюеля Макрона під час зустрічі 10 жовтня. Обговорили його окремі пункти та домовилися опрацювати План разом із союзниками найближчим часом, повідомили в Офісі президента.

"Я поділився нашим Планом перемоги, ситуацією на полі бою. Перед зимою нам потрібна підтримка. І я дякую за все, що ви зробили для нас", — сказав Зеленський.

Лідери двох країн також обговорили реалізацію Формули миру та зусилля, які треба докласти для наближення "справедливого миру". На їхній зустрічі йшлося і про спільне виробництво зброї в Україні, зокрема, наша країна запропонувала розширити співпрацю – над цим будуть працювати міністри оборони обох країн.

Також Зеленський подякував Макрону за рішення поставити винищувачі Mirage 2000 та іншу військову допомогу. Ще теми, які обговорили президенти – повернення українських дітей, депортованих до Росії, та якнайшвидшу реалізацію домовленостей лідерів "великої сімки" (G7) щодо $50 млрд для України.