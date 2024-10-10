Зеленський ознайомив Макрона з Планом перемоги та обговорив реалізацію Формули миру
Президент України Володимир Зеленський ознайомив з деталями Плану перемоги президента Франції Емманюеля Макрона під час зустрічі 10 жовтня. Обговорили його окремі пункти та домовилися опрацювати План разом із союзниками найближчим часом, повідомили в Офісі президента.
"Я поділився нашим Планом перемоги, ситуацією на полі бою. Перед зимою нам потрібна підтримка. І я дякую за все, що ви зробили для нас", — сказав Зеленський.
Лідери двох країн також обговорили реалізацію Формули миру та зусилля, які треба докласти для наближення "справедливого миру". На їхній зустрічі йшлося і про спільне виробництво зброї в Україні, зокрема, наша країна запропонувала розширити співпрацю – над цим будуть працювати міністри оборони обох країн.
Також Зеленський подякував Макрону за рішення поставити винищувачі Mirage 2000 та іншу військову допомогу. Ще теми, які обговорили президенти – повернення українських дітей, депортованих до Росії, та якнайшвидшу реалізацію домовленостей лідерів "великої сімки" (G7) щодо $50 млрд для України.
- 26 вересня Зеленський був у США, де він обговорив План перемоги з Байденом та кандидатами в президенти Гарріс і Трампом.
- 28 вересня речник президента Сергій Никифоров заявив, що План перемоги партнери прийняли "з величезною зацікавленістю" та взяли його до роботи.
- 30 вересня Єрмак повідомив, що План перемоги Зеленського представлять українцям, але деякі положення документа залишаться у секреті.
- Володимир Зеленський ознайомив з Планом перемоги прем'єра Британії Кіра Стармера. Домовилися опрацювати його разом із союзниками.