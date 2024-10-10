Зеленский ознакомил Макрона с Планом победы и обсудил реализацию Формулы мира
Президент Украины Владимир Зеленский ознакомил с деталями Плана победы президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе встречи 10 октября. Обсудили его отдельные пункты и договорились разработать План вместе с союзниками в ближайшее время, сообщили в Офисе президента.
"Я поделился нашим Планом победы, ситуацией на поле боя. Перед зимой нам нужна поддержка. И я благодарю за все, что вы сделали для нас", — сказал Зеленский.
Лидеры двух стран также обсудили реализацию Формулы мира и усилия, которые следует приложить для приближения "справедливого мира". На их встрече шла речь и о совместном производстве оружия в Украине, в частности, наша страна предложила расширить сотрудничество – над этим будут работать министры обороны обеих стран.
Также Зеленский поблагодарил Макрона за решение поставить истребители Mirage 2000 и другую военную помощь. Еще темы, которые обсудили президенты – возвращение украинских детей, депортированных в Россию, и скорейшую реализацию договоренностей лидеров "большой семерки" (G7) по $50 млрд для Украины.
- 26 сентября Зеленский был в США, где обсудил План победы с Байденом и кандидатами в президенты Гаррис и Трампом.
- 28 сентября представитель президента Сергей Никифоров заявил, что План победы партнеры приняли "с огромным интересом" и приняли его к работе.
- 30 сентября Ермак сообщил, что План победы Зеленского представят украинцам, но некоторые положения документа останутся в секрете.
- Владимир Зеленский ознакомил с Планом победы премьера Британии Кира Стармера. Договорились проработать его вместе с союзниками.