Зеленский ознакомил Макрона с Планом победы и обсудил реализацию Формулы мира

Украинский лидер подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке, особенно на фоне приближающейся зимы

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомил с деталями Плана победы президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе встречи 10 октября. Обсудили его отдельные пункты и договорились разработать План вместе с союзниками в ближайшее время, сообщили в Офисе президента.

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"Я поделился нашим Планом победы, ситуацией на поле боя. Перед зимой нам нужна поддержка. И я благодарю за все, что вы сделали для нас", — сказал Зеленский.

Лидеры двух стран также обсудили реализацию Формулы мира и усилия, которые следует приложить для приближения "справедливого мира". На их встрече шла речь и о совместном производстве оружия в Украине, в частности, наша страна предложила расширить сотрудничество – над этим будут работать министры обороны обеих стран.

Также Зеленский поблагодарил Макрона за решение поставить истребители Mirage 2000 и другую военную помощь. Еще темы, которые обсудили президенты – возвращение украинских детей, депортированных в Россию, и скорейшую реализацию договоренностей лидеров "большой семерки" (G7) по $50 млрд для Украины.