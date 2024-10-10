Зеленский заявил, что Украина не будет рассматривать обмен территорий на западные гарантии
Украина не готова рассматривать уступки своих территорий России в обмен на гарантии Запада. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-брифинга после встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.
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"Это не тема наших дискуссий, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ что-то такое. Россия много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все понятно", — сказал он.
Зеленский отметил, что рассчитывает на помощь Франции, ведь Силы обороны испытывают дефицит оборудования, а также недостаточно дальнобойных дронов собственного производства. Что касается разрешения "определенных боеприпасов" на большие расстояния, то президент пояснил, что Украина до сих пор ждет разрешения от партнеров.
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