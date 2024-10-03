Экс-директор ЦРУ заявил, что ограничения дальнобойных ударов по РФ "стратегически глупые"
Майк Помпео (Фото: страница в сети Х)

Бывший директор ЦРУ и экс-секретарь Госдепа США Майк Помпео назвал "глупыми" ограничения союзников на удары дальнобойным оружием по территории России. Как передает Голос Америки, об этом он заявил во время выступления в аналитическом центре в Лондоне 2 октября.

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"Политика наложенных ограничений стала вредной… Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы мне кажется военно неразумной и стратегически глупой (militarily silly and strategically stupid)", — сказал Помпео.

Также он не считает, что разрешение бить западным оружием вглубь России могло бы вызвать эскалацию войны, как опасаются союзники Украины.

Перед этим, 1 октября, в Госдепе США заявили, что Украина может бить по территории РФ и без разрешения союзников. Однако, как уточнил представитель Госдепа Мэтью Миллер, использовать для этого она может только оружие собственного производства.

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