Шмигаль заявил, что Украина увеличит дальнобойность ракет. В РФ не будет безопасного места

В проекте бюджета на 2025 год заложено на 300 млрд грн больше на вооружение

Денис Шмыгаль (Фото: Telegam-канал премьер-министра)

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина намерена усилить дальнобойность своих ракет. В России вскоре не будет ни одного безопасного места, подчеркнул он, выступая на Форуме оборонных индустрий 2 октября.

"Среди стратегических задач — это усиление дальнобойности украинского оружия, чтобы в европейской части России не было ни одного безопасного места, куда бы не могли прилететь обломки наших дронов и ракет", — сказал он.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина нарастила производство собственного оружия. По словам Шмыгаля, в 2023 году удалось увеличить производство в три раза, а за восемь месяцев 2024 года – еще в два раза.

Как отметил премьер, Украина поставила перед собой цель построить один из самых современных оборонно-промышленных комплексов. Он процитировал президента Владимира Зеленского: "Демократия должна быть лучше вооружена, чем тирания".

Также Шмигаль добавил, что на закупку вооружения и военной техники в 2025 году правительство заложило в проекте бюджета на 65% больше средств. Речь идет о росте почти на 300 млрд грн, или на $7 млрд.

Украинский премьер поблагодарил союзников за поддержку и отметил, что сейчас на украинский рынок заходят оборонные компании из разных стран. Они строят производство и планируют партнерство с украинскими производителями.

В Госдепе США заявили, что Украине не нужны разрешения на удары вглубь России. Но использовать для этого она может только собственные ракеты, а не полученные от союзников.

Министр обороны Рустем Умеров пообещал увеличить производство дронов, дальнобойного оружия и баллистики в Украине в 2025 году.

Умеров также заявил, что Украина создала "мощную ракетную программу", рассчитанную на три года. Информация будет известна до конца 2024 года или уже в 2025 году.

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