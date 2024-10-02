Шмигаль заявив, що Україна збільшить далекобійність ракет. У Росії не залишиться безпечного місця

У проєкті бюджету на 2025 рік закладено на 300 млрд грн більше на озброєння

Денис Шмигаль (Фото: Telegam-канал прем'єр-міністра)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір посилити далекобійність своїх ракет. У Росії згодом не буде жодного безпечного місця, підкреслив він під час виступу на Форумі оборонних індустрій 2 жовтня.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Серед стратегічних завдань — це посилення далекобійності української зброї, аби в європейській частині Росії не було жодного безпечного місця, куди б не могли прилетіти "уламки" наших дронів і ракет", — сказав він.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна наростила виробництво власної зброї. За словами Шмигаля, у 2023 році вдалося збільшити виробництво втричі, а за вісім місяців 2024 року – ще у два рази.

Як зазначив прем'єр, Україна поставила перед собою мету побудувати один із найсучасніших оборонно-промислових комплексів. Він процитував президента Володимира Зеленського: "Демократія має бути краще озброєна, ніж тиранія".

Також Шмигаль додав, що на закупівлю озброєння та військової техніки у 2025 році уряд заклав у проєкті бюджету на 65% більше коштів. Йдеться про зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд.

Український прем'єр подякував союзникам за підтримку та зазначив, що зараз на український ринок заходять оборонні компанії з різних країн. Вони будують виробництва та планують партнерство з українськими виробниками.

У Держдепі США заявили, що Україні не потрібні дозволи на удари вглиб Росії. Але використовувати для цього вона може лише власні ракети, а не отримані від союзників.

Міністр оборони Рустем Умєров пообіцяв збільшити виробництво дронів, далекобійної зброї та балістики в Україні у 2025 році.

Умєров також заявив, що Україна створила "потужну ракетну програму", розраховану на три роки. Інформація буде відома до кінця 2024 року або вже у 2025 році.

Читайте також: "Зброя нового класу". Україна вдарила по армії РФ ракетою-дроном "Паляниця"