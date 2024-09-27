NYT: Россия может ответить "смертоносными ударами" на разрешение бить по ее территории

Разведка США оценила, какие могут быть риски для США и Европы от снятия ограничений на удары по территории России

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

В случае разрешения наносить дальнобойные удары по России Кремль может применить "более мощные ответные меры". Например, ударить по военным базам США и Европы передает The New York Times со ссылкой на оценку американской разведки, которая ранее не публиковалась.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Так, по данным спецслужбы США, ответы России на разрешение Украине бить по ее территории дальнобойными ракетами, могут быть разными – от учащения случаев поджогов авто или диверсий в Европе до "потенциально смертоносных атак" на военные базы США и Европы. При этом атаки будут проводить скрытно, чтобы "снизить риск более масштабного конфликта", утверждают американские чиновники.

В оценке спецслужбы также преуменьшается влияние дальнобойных ударов на ход войны с Россией. Как передает NYT, в ведомстве утверждают, что у Украины сейчас ограниченное количество дальнобойных ракет и не ясно, сколько еще единиц такого вооружения смогут передать союзники и смогут ли вообще. Аналитики разведки, как подчеркивается в оценке, считают "потенциальным риском" давать разрешение на дальнобойные удары – ставки слишком высоки.

Кроме того, в оценке разведки утверждается, что после первых подобных ударов россияне, скорее всего, перенесут свои склады боеприпасов, вертолеты, командные пункты и другие военные объекты за пределы досягаемости ракет.

Также NYT пообщалась с американскими чиновниками на условиях анонимности. По их словам, пока неясно, решится ли Байден в принципе разрешить Украине дальнобойные удары по РФ или нет.

23 сентября премьер Дании заявила, что союзникам стоит прекратить обсуждать публично "красные линии" и снять запрет на применение ракет.

24 сентября The Washington Post сообщило, что вопрос о дальнобойных ударах вызвал раскол между союзниками и Украиной.

26 сентября президент США Джо Байден объявил о передаче Украине дальнобойных крылатых авиабомб для F-16. Их дальность полета до 130 км.

Читайте также: Шмыгаль: Удары вглубь России – это о морали сохранения жизней людей