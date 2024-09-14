Шмыгаль: Удары вглубь России – это о морали сохранения жизней людей

Денис Шмыгаль отметил, что многие страны поддерживают удары вглубь РФ, но решение за партнерами, являющимися владельцами важного для ВСУ оружия

Денис Шмигаль (Фото: Telegram-канал Шмыгаля)

Силам обороны требуется разрешение наносить дальнобойные удары западным оружием по военным объектам в России для того, чтобы сохранить жизнь украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), передает корреспондент LIGA.net с мероприятия.

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"Это даже не совсем военная стратегия, это о морали сохранения жизней людей, которых Россия убивает каждый день. Мы видим эти террористические атаки на гражданскую инфраструктуру, на гражданских людей. Мы видим смерти украинцев, украинок, украинских детей. И это происходит на всей территории Украины – от Харькова до Львова", – сказал премьер.

По его словам, единственный способ это остановить – это возможность использовать оружие партнеров для превентивных ударов по военным объектам оккупантов.

Шмыгаль добавил, что украинцы платят жизнями, поэтому каждая задержка с принятием соответствующего решения и дискуссии партнеров по этому поводу приводят к более высокой цене со стороны украинских людей.

"Поэтому, конечно, это больно для нас. И мы будем настаивать, настойчиво просить об этой возможности. Очень многие страны поддержали эту идею, эту инициативу, но решение за ключевыми партнерами, являющимися владельцами важного для нас оружия", — резюмировал Шмыгаль.

20 августа 2024 года Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.

В конце августа Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

11 сентября Байден заявил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.

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