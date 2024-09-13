Bloomberg: Украине могут разрешить удары по РФ ракетами Storm Shadow с навигацией США

Этот вопрос обсуждался последние несколько дней с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в Лондоне и Киеве

Storm Shadow (Фото с сайта производителя)

Правительства США и Великобритании обсуждают возможность позволить Украине наносить дальнобойные удары по РФ, используя британские крылатые ракеты с американскими навигационными данными. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

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По информации источников агентства, этот вопрос был частью разговоров, состоявшихся за последние несколько дней с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в Лондоне и Киеве.

Пока Киев настаивает на более мощном западном оружии для ударов по военным объектам на территории России, официальные лица говорили о том, может ли Белый дом предоставить Украине разрешение на использование британских ракет Storm Shadow в трансграничных атаках, заявили собеседники.

Storm Shadow – это высокоточные управляемые ракеты воздушного базирования с дальностью более 250 километров. Они двигаются на низкой высоте с большой скоростью, используя инерциальную навигационную систему, сочетающуюся с глобальной системой позиционирования (GPS) и технологией навигации по рельефу местности.

Системой GPS управляет Пентагон, но она также используется для общественных целей, например онлайн-прокладки маршрута для водителей.

В сложных операциях Storm Shadow могут использовать предоставленные США данные, которые помогают ракетам подробно составлять карту местности с высокой точностью, согласно источникам агентства, поясняет Bloomberg.

20 августа 2024 года Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.

В конце августа Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

11 сентября Байден заявил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.

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