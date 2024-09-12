Times: Байден может позволить Украине дальнобойные удары по РФ ракетами Storm Shadow/Scalp

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать британские и французские ракеты Storm Shadow/Scalp для дальнобойных ударов по РФ, но не американские ATACMS. Об этом пишет Times со ссылкой на двух осведомленных собеседников.

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По информации источников журналистов, Байден может разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow и французские Scalp для ударов по российским целям, поскольку этот шаг поддерживают Великобритания и Франция.

Однако применение американских ракет ATACMS для таких ударов США, вероятно, не одобрят. Ожидается, что Байден обсудит этот вопрос с европейскими лидерами, чтобы узнать их мнения по поводу возможных изменений в политике.

Великобритания и Франция уже поддерживают снятие ограничений на использование своих дальнобойных ракет по Украине, но США пока сдерживают эти изменения из-за опасений эскалации, напоминает Times.

20 августа 2024 года Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.

В конце августа Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

11 сентября Байден заявил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.

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