Times: Байден може дозволити Україні далекобійні удари по РФ ракетами Storm Shadow/Scalp
Президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати британські та французькі ракети Storm Shadow/Scalp для далекобійних ударів по РФ, але не американські ATACMS. Про це пише Times з посиланням на двох обізнаних співрозмовників.
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За інформацією джерел журналістів, Байден може дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow і французькі Scalp для ударів по російських цілях, оскільки цей крок підтримують Велика Британія і Франція.
Однак застосування американських ракет ATACMS для таких ударів США, ймовірно, не схвалять. Очікується, що Байден обговорить це питання з європейськими лідерами, щоб дізнатися їхні думки щодо можливих змін у політиці.
Велика Британія і Франція вже підтримують зняття обмежень на використання своїх далекобійних ракет Україною, але США поки стримують ці зміни через побоювання ескалації, нагадує Times.
- 20 серпня 2024 року Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.
- Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.
- Наприкінці серпня Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.
- 11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.
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