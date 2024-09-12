Times: Байден може дозволити Україні далекобійні удари по РФ ракетами Storm Shadow/Scalp

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати британські та французькі ракети Storm Shadow/Scalp для далекобійних ударів по РФ, але не американські ATACMS. Про це пише Times з посиланням на двох обізнаних співрозмовників.

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За інформацією джерел журналістів, Байден може дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow і французькі Scalp для ударів по російських цілях, оскільки цей крок підтримують Велика Британія і Франція.

Однак застосування американських ракет ATACMS для таких ударів США, ймовірно, не схвалять. Очікується, що Байден обговорить це питання з європейськими лідерами, щоб дізнатися їхні думки щодо можливих змін у політиці.

Велика Британія і Франція вже підтримують зняття обмежень на використання своїх далекобійних ракет Україною, але США поки стримують ці зміни через побоювання ескалації, нагадує Times.

20 серпня 2024 року Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.

Наприкінці серпня Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.

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