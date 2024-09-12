Зеленський пояснив США та Британії, яке скасування обмежень на удари по РФ потрібно Україні

Затягування з рішенням щодо використання далекобійної зброї дозволяє Росії переміщати свої військові об'єкти глибше в країну, заявив президент

Ентоні Блінкен і Девід Леммі (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 11 вересня надав главам дипломатії США та Великої Британії Ентоні Блінкену й Девіду Леммі детальний план того, якого зняття обмежень на далекобійні удари по РФ прагне Україна. Про це він заявив на пресконференції з литовським колегою Гітанасом Науседою.

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Зеленський зазначив, що Україна була добре підготовлена до цієї дискусії та змогла переконливо донести свою позицію, а союзники своєю чергою змогли прийняти всі "деталі та сигнали".

Президент наголосив, що затягування з рішенням щодо використання зброї дозволяє Росії переміщати свої військові об'єкти глибше в країну.

Він підкреслив, що стратегія має бути спрямована на перемогу України, а не бути політичним компромісом.

"Знімати обмеження – значить знімати обмеження. А якщо буде запропоновано зняття обмежень на відповідну дальність, до якої ворог уже застосував свої військові цілі, як я сказав, то це тоді виключно політичне рішення, щоби зняти той тиск від партнерів інших країн і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення ухвалити", – наголосив Зеленський.

20 серпня 2024 року Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.

Наприкінці серпня Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.

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