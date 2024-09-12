Politico: Білий дім готується розширити зону для ударів ЗСУ вглиб Росії західною зброєю

Джо Байден (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Білий дім завершує роботу над планом щодо послаблення деяких обмежень на використання американської зброї, наданої Україні. Про це повідомило видання Politico з посиланням на західного посадовця та двох неназваних офіційних осіб, ознайомлених з цим питанням.

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За словами одного зі співрозмовників, переговори проходили в тісному колі невеликої групи посадовців у Білому домі.

Деталі плану ще узгоджуються. Але офіційні особи у Вашингтоні, Лондоні та Києві останніми днями обговорювали розширення території всередині Росії, яку Україна може вразити зброєю американського та британського виробництва.

Вони також обговорили, як запобігти додатковим атакам з боку Росії, включно зі згодою США дозволити Україні використовувати британські ракети великої дальності, які містять американські частини, для завдання ударів вглиб РФ.

У матеріалі йдеться, що нинішні переговори між Вашингтоном і Києвом знаменують собою значну зміну в тональності порівняно з тими, які вони вели на початку літа. Вони свідчать про те, що адміністрація президента США Джо Байдена, можливо, готова нарешті погодитися на прохання України дозволити українським військовим "сильніше захищати себе і робити більш агресивні кроки всередині Росії".

Останніми днями розмови щодо застосування далекобійної зброї набули гостроти після того, як США підтвердили, що Іран надав Росії балістичні ракети.

Протягом кількох місяців високопосадовці США чинили опір закликам Києва та інших європейських країн зняти всі обмеження на використання американської зброї. У травні адміністрація Байдена вирішила дозволити Україні використовувати певну зброю для ударів усередині Росії, але заборонила використовувати ракети великої дальності.

Аргументація Вашингтона щодо збереження решти обмежень коливалася між бажанням не загострювати напруженість із Москвою та аргументом, що Росія перемістила багато своїх цілей за межі радіуса дії ракет, наданих Києву, нагадали журналісти.

20 серпня Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.

Наприкінці серпня Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.

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