Politico: Белый дом готовится расширить зону для ударов ВСУ вглубь России западным оружием

Джо Байден (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Белый дом завершает работу над планом по ослаблению некоторых ограничений на использование американского оружия, предоставленного Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на западного чиновника и двух неназванных официальных лиц, ознакомленных с этим вопросом.

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По словам одного из собеседников, переговоры проходили в тесном кругу небольшой группы должностных лиц в Белом доме.

Детали плана все еще согласовываются. Но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории внутри России, которую Украина может поразить оружием американского и британского производства.

Они также обсудили, как предотвратить дополнительные атаки со стороны России, включая согласие США разрешить Украине использовать британские ракеты большой дальности, содержащие американские части, для нанесения ударов вглубь РФ.

В материале говорится, что нынешние переговоры между Вашингтоном и Киевом знаменуют собой значительное изменение в тональности по сравнению с теми, которые они вели в начале лета. Они свидетельствуют о том, что администрация президента США Джо Байдена, возможно, готова наконец-то согласиться на просьбы Украины позволить украинским военным "сильнее защищать себя и делать более агрессивные шаги внутри России".

В последние дни разговоры о применении дальнобойного оружия приобрели остроту после того, как США подтвердили, что Иран предоставил России баллистические ракеты.

В течение нескольких месяцев чиновники США сопротивлялись призывам Киева и других европейских стран снять все ограничения на использование американского оружия. В мае администрация Байдена решила разрешить Украине использовать оружие для ударов внутри России, но запретила использовать ракеты большой дальности.

Аргументация Вашингтона о сохранении остальных ограничений колебалась между желанием не обострять напряженность с Москвой и аргументом, что Россия переместила многие свои цели за пределы радиуса действия ракет, предоставленных Киеву, напомнили журналисты.

20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.

В конце августа Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

11 сентября Байден заявил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.

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