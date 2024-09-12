Politico: Белый дом готовится расширить зону для ударов ВСУ вглубь России западным оружием
Джо Байден (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Белый дом завершает работу над планом по ослаблению некоторых ограничений на использование американского оружия, предоставленного Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на западного чиновника и двух неназванных официальных лиц, ознакомленных с этим вопросом.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По словам одного из собеседников, переговоры проходили в тесном кругу небольшой группы должностных лиц в Белом доме.

Детали плана все еще согласовываются. Но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории внутри России, которую Украина может поразить оружием американского и британского производства.

Они также обсудили, как предотвратить дополнительные атаки со стороны России, включая согласие США разрешить Украине использовать британские ракеты большой дальности, содержащие американские части, для нанесения ударов вглубь РФ.

В материале говорится, что нынешние переговоры между Вашингтоном и Киевом знаменуют собой значительное изменение в тональности по сравнению с теми, которые они вели в начале лета. Они свидетельствуют о том, что администрация президента США Джо Байдена, возможно, готова наконец-то согласиться на просьбы Украины позволить украинским военным "сильнее защищать себя и делать более агрессивные шаги внутри России".

В последние дни разговоры о применении дальнобойного оружия приобрели остроту после того, как США подтвердили, что Иран предоставил России баллистические ракеты.

В течение нескольких месяцев чиновники США сопротивлялись призывам Киева и других европейских стран снять все ограничения на использование американского оружия. В мае администрация Байдена решила разрешить Украине использовать оружие для ударов внутри России, но запретила использовать ракеты большой дальности.

Аргументация Вашингтона о сохранении остальных ограничений колебалась между желанием не обострять напряженность с Москвой и аргументом, что Россия переместила многие свои цели за пределы радиуса действия ракет, предоставленных Киеву, напомнили журналисты.

  • 20 августа Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.
  • В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.
  • В конце августа Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.
  • 11 сентября Байден заявил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.

Читайте также: Зеленский надеется найти ключ хотя бы к одной стране в вопросе дальнобойных ударов по РФ

СШАвойнабелый домдальнобойные ракеты