Зеленский объяснил США и Британии, какая отмена ограничений на удары по РФ нужна Украине

Затягивание с решением об использовании дальнобойного оружия позволяет России перемещать свои военные объекты глубже в страну, заявил президент

Энтони Блинкен и Дэвид Лемми (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 11 сентября предоставил главам дипломатии США и Великобритании Энтони Блинкену и Дэвиду Лемми подробный план того, к какому снятию ограничений на дальнобойные удары по РФ стремится Украина. Об этом он заявил на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

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Зеленский отметил, что Украина была хорошо подготовлена к этой дискуссии и смогла убедительно донести свою позицию, а союзники в свою очередь смогли принять все "детали и сигналы".

Президент подчеркнул, что затягивание с решением об использовании оружия позволяет России перемещать свои военные объекты глубже в страну.

Он подчеркнул, что стратегия должна быть направлена на победу Украины, а не быть политическим компромиссом.

"Снимать ограничения – значит снимать ограничения. А если будет предложено снятие ограничений на соответствующую дальность, к которой враг уже применил свои военные цели, как я сказал, то это тогда исключительно политическое решение, чтобы снять то давление от партнеров других стран и от Украины, и от журналистов на страны, которые должны это решение принять", – подчеркнул Зеленский.

20 августа 2024 года Пентагон сообщил, что политика США по ограничению дальнобойных ударов по российской территории остается неизменной.

В то же время Вашингтон позволяет Украине наносить ответные удары для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включая Курскую область РФ.

В конце августа Умеров предоставил американским чиновникам список потенциальных целей в России для ударов дальнобойным оружием.

11 сентября Байден заявил, что продолжается работа над вопросом предоставления Украине разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным целям в РФ.

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