Bloomberg: Україні можуть дозволити удари по РФ ракетами Storm Shadow з навігацією США

Це питання обговорювалося протягом останніх декількох днів за участі держсекретаря США Ентоні Блінкена в Лондоні та Києві

Storm Shadow (Фото з сайту виробника)

Уряди США та Великої Британії обговорюють можливість дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по РФ, використовуючи британські крилаті ракети з американськими навігаційними даними. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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За інформацією джерел агентства, це питання було частиною розмов, які відбулися протягом останніх кількох днів за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена в Лондоні та Києві.

Поки Київ наполягає на більш потужній західній зброї для ударів по військових об’єктах на території Росії, офіційні особи говорили про те, чи може Білий дім надати Україні дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow у транскордонних атаках, заявили співрозмовники.

Storm Shadow — це високоточні керовані ракети повітряного базування з дальністю понад 250 кілометрів. Вони рухаються на низькій висоті з великою швидкістю, використовуючи інерціальну навігаційну систему, яка поєднується з глобальною системою позиціювання (GPS) і технологією навігації за рельєфом місцевості.

Системою GPS керує Пентагон, але вона також використовується для громадських цілей, наприклад онлайн-прокладання маршруту для водіїв.

У складних операціях Storm Shadow можуть використовувати надані США дані, які допомагають ракетам детально складати карту місцевості з високою точністю, згідно з джерелами агентства, пояснює Bloomberg.

20 серпня 2024 року Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.

Наприкінці серпня Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.

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