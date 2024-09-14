Шмигаль: Удари вглиб Росії – це про мораль збереження життів людей

Денис Шмигаль зазначив, що багато країн підтримують удари вглиб РФ, але рішення за партнерами, які є власниками важливої для ЗСУ зброї

Денис Шмигаль (Фото: Telegram-канал Шмигаля)

Силам оборони потрібен дозвіл завдавати далекобійних ударів західною зброєю по військових об’єктах в Росії для того, щоб зберегти життя українців. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондентка LIGA.net із заходу.

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"Це навіть не зовсім військова стратегія, це про мораль збереження життів людей, яких Росія вбиває щодня. Ми бачимо ці терористичні атаки на цивільну інфраструктуру, на цивільних людей. Ми бачимо смерті українців, українок, українських дітей. І це відбувається на всій території України – від Харкова до Львова", – сказав прем’єр.

За його словами, єдиний спосіб це зупинити – це можливість використовувати зброю партнерів для превентивних ударів по військових об’єктах окупантів.

Шмигаль додав, що українці платять життями, тому кожна затримка з ухваленням відповідного рішення і дискусії партнерів щодо цього приводять до вищої ціни з боку українських людей.

"Тому, звісно, це боляче для нас. І ми будемо наполягати, наполегливо просити про цю можливість. Дуже багато країн підтримали цю ідею, цю ініціативу, але рішення за ключовими партнерами, які є власниками важливої для нас зброї", – резюмував Шмигаль.

20 серпня 2024 року Пентагон повідомив, що політика США з обмеження далекобійних ударів по російській території залишається незмінною.

Водночас Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак із прикордонного регіону Сумської області, включно з Курською областю РФ.

Наприкінці серпня Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.

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