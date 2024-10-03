Ексдиректор ЦРУ Помпео заявив, що обмеження далекобійних ударів по Росії "стратегічно дурні"

Американський політик не вважає, що дозвіл на далекобійні удари спровокую ескалацію війни

Майк Помпео (Фото: сторінка у мережі Х)

Колишній директор ЦРУ та екссекретар Держдепу США Майк Помпео назвав "дурними" обмеження союзників щодо ударів далекобійною зброєю по території Росії. Як передає Голос Америки, про це він заявив під час виступу в аналітичному центрі в Лондоні 2 жовтня.

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"Політика накладених обмежень стала шкідливою… Нездатність уражати військові цілі на іншому боці умовної смуги мені видається військово нерозумною і стратегічно дурною (militarily silly and strategically stupid)", — сказав Помпео.

Також він не вважає, що дозвіл бити західною зброєю вглиб Росії міг би спричинити ескалацію війни, як побоюються союзники України.

Перед цим, 1 жовтня, у Держдепі США заявили, що Україна може бити по території РФ і без дозволу союзників. Проте, як уточнив представник Держдепу Метью Міллер, використовувати для цього вона може тільки зброю власного виробництва.

В американській розвідці заявили, що Росія може нанести "смертоносні удари" у відповідь на обстріл своєї території.

28 вересня в Офісі президента підтвердили, що Захід досі не дав дозвіл на далекобійні удари по РФ. Проте Україна сподівається, що партнери врешті-решт "піддадуться" на її запит.

Україна поставила перед собою мету збільшити далекобійність власних ракет, заявив прем'єр Денис Шмигаль. Він додав, що у РФ не залишиться жодного безпечного місця.