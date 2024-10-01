У США заявили, що Україна може бити вглиб Росії, але лише власною зброєю

У Держдепі США зазначили, що дивляться на те, як підтримка України вплине на ситуацію на полі бою

Метью Міллер (Фото: скриншот відео)

Україна має право бити по військових об'єктах на території Росії у відповідь на постійні атаки. Проте виключно зброєю власного виробництва, заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу 30 вересня.

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"Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдати удару у відповідь по російських цілях. Вона суверенна країна і може використовувати зброю, яку виробляє самостійно", — заявив він у відповідь на запитання про дозвіл далекобійних ударів.

Міллер зазначив, що Україна за останній рік запровадила кілька програм із виробництва зброї. Він підкреслив, що в США ясно дали зрозуміти, що Україна має "величезну кількість матеріалу для самооборони", який можна використовувати для атак у відповідь по Росії. Американська сторона, своєю чергою, намагається надавати "додаткові інструменти".

Також представник Держдепу додав, що зброю від США або дозвіл на далекобійні удари не слід сприймати як "магічну можливість, яка змінить суть конфлікту". Він наголосив, що у США завжди давали ясно зрозуміти, що бачать це трохи інакше.

"Ми дивимося на всі можливості, на всі тактики та на всю підтримку, яку ми надаємо Україні в сукупності. І дивимося на те, як це вплине на ситуацію на полі бою та на всю стратегію України. І це те, що ми і далі робитимемо", — додав Міллер.

20 вересня The Times повідомило, що США та Британія можуть надати Україні непублічний дозвіл на удари по РФ.

28 вересня стало відомо, що США та інші союзники все ще не схвалили далекобійні удари вглиб Росії.

А 29 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стала ближчою до отримання дозволу на далекобійні удари по РФ.

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