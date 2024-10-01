В США заявили, что Украина может бить вглубь России, но только своим оружием

В Госдепе США отметили, что смотрят на то, как поддержка Украины повлияет на ситуацию на поле боя

Мэтью Миллер (Фото: скриншот видео)

Украина имеет право бить по военным объектам на территории России в ответ на постоянные атаки. Однако исключительно оружием собственного производства, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге 30 сентября.

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"Украине не нужно наше разрешение, чтобы нанести ответный удар по российским целям. Она суверенная страна и может использовать оружие, которое производит самостоятельно", — заявил он, отвечаю на вопрос о разрешении дальнобойных ударов.

Миллер отметил, что Украина за последний год внедрила несколько программ по производству оружия. Он подчеркнул, что в США ясно дали понять, что у Украины есть "огромное количество материала для самообороны", который можно использовать для ответных атак по России. Американская сторона, в свою очередь, старается предоставлять "дополнительные инструменты".

Также представитель Госдепа добавил, что оружие от США или разрешение на дальнобойные удары не следует воспринимать как "магическую возможность, которая изменит суть конфликта". Он подчеркнул, что в США всегда давали ясно понять, что видят это немного иначе.

"Мы смотрим на все возможности, на все тактики и на всю поддержку, которую мы оказываем Украине в совокупности. И смотрим на то, как это повлияет на ситуацию на поле боя и на всю стратегию Украины. И это то, что мы продолжим делать", — добавил Миллер.

20 сентября The Times сообщило, что США и Британия могут дать Украине непубличное разрешение на удары по РФ.

28 сентября стало известно, что США и другие союзники все еще не одобрили дальнобойные удары вглубь России.

А 29 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стала ближе к получению разрешения на дальнобойные удары по РФ.

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