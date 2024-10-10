Генсек НАТО заявил, что для снятия ограничений на удары по РФ "есть юридические основания"

Генсек НАТО подчеркнул, что в настоящее время нет никаких изменений со стороны союзников по снятию ограничений

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Чтобы Украина получила разрешения на удары дальнобойным оружием по России, есть все необходимые юридические основания. Тем не менее решение зависит от конкретных стран-членов НАТО, заявил генсек Альянса Марк Рютте в четверг, 10 октября.

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"Юридически это возможно, потому что юридически Украине разрешено использовать свое оружие, если оно может поражать цели в России, если эти цели представляют угрозу Украине. Но сделают ли это отдельные члены Альянса? В конце концов, это также всегда зависит от отдельных союзников", — сказал он на встрече с журналистами.

Однако он подчеркнул, что в настоящее время нет никаких изменений в этом вопросе – союзники до сих пор не позволили применять свое оружие на большом расстоянии для ударов по РФ. Однако он подчеркнул, что "юридически есть основания" для того, чтобы члены НАТО сняли ограничения на применение оружия, поставляемого Украине.

Как сообщило NYT 27 сентября, в американской разведке опасаются "смертоносных ударов" России в ответ на разрешение бить по ее территории.

1 октября В США заявили, что Украина может бить по военным целям на территории России, но только ракетами собственного производства.

3 октября бывший директор ЦРУ Марк Помпео назвал ограничения на дальнобойные удары "стратегически глупыми".

7 октября глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила, что в будущем Украина сможет бить немецким оружием вглубь РФ.

8 октября премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что нужно ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю. Так он отреагировал на то, что некоторые страны выступают за снятие ограничений по ударам по РФ.