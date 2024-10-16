Британия в рамках Плана победы готовит предложения по дальнобойным ударам по РФ – Сырский

Главком ВСУ сообщил об этом после разговора с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным

Александр Сырский (Фото: Telegram)

Великобритания прорабатывает свои предложения по возможности поражения Украиной военных объектов в глубине России. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам разговора с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.

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"Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. Сейчас британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации плана победы", – заявил он.

Главком также обратил внимание Британии на нарушение российскими оккупационными войсками международного гуманитарного права и совершение военных преступлений, в том числе удары по критической инфраструктуре и массированные обстрелы гражданских объектов.

Сырский подчеркнул, что основными направлениями сотрудничества между Украиной и Великобританией остаются поставки военной техники и вооружения, подготовка военнослужащих, а также улучшение эффективности использования высокотехнологичных средств поражения.

14 октября 2024 года Подоляк заявил, что некоторые военные пункты Плана победы президента Зеленского содержат запросы к западным союзникам, в частности, на разрешение наносить дальнобойные удары американскими и британскими ракетами.

Сегодня, 16 октября, президент должен презентовать План победы в Верховной Раде.