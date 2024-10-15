Зеленский не представит полностью План победы в Раде – есть непубличные приложения
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский не представит План победы в Верховной Раде в полном объеме – в частности, приложения насчет количества необходимых Украине вооружений не будут обсуждаться публично. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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"[План] – логика этого этапа войны. Это логика того, почему в этой войне не может быть каких-то компромиссных, странных инициатив, говорящих: можно остановить войну, не принуждая к этому Россию, а просто отдав ей что-то – то есть простимулировав Россию. Президент хочет, чтобы общество поняло [это]", – заявил Подоляк.

В то же время он заявил, что к плану победы есть приложения, которые не будут обсуждаться публично. Имеется в виду все, что касается "математической составляющей" войны: "То есть какое количество оружия, в каком виде и так далее должно быть предоставлено Украине".

Однако, отметил Подоляк, в Плане есть "логика к пониманию", что войну можно закончить исключительно принуждением РФ к осознанию последствий продолжения агрессии.

"Она [Россия] будет терять средства – это экономика. Она будет терять своих людей массово – а это оружие. Она будет ощущать войну на своей территории в гораздо большем объеме – а это бунты и т.д. И вот все эти составляющие (они будут разбиты на определенные блоки) президент представит", – добавил советник.

Благодаря этой презентации Зеленский хочет, чтобы общество поняло – есть "определенная логика", что именно нужно делать и что именно Украина хочет от партнеров, подытожил Подоляк.

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