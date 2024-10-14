ОП: Разрешение на удары по России ракетами ATACMS и Storm Shadow – часть Плана победы
Некоторые военные пункты Плана победы президента Владимира Зеленского содержат запросы к западным союзникам, в частности, на разрешение наносить дальнобойные удары американскими и британскими ракетами. Об этом газете The Wall Street Journal рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, в целом, План победы охватывает военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для того, чтобы заставить Россию прекратить войну.
Подоляк заявил, что документ включает запрос на дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow. Чиновник подчеркнул, что План победы также предусматривает разрешение на использование этих ракет для ударов по военным целям вглубь России.