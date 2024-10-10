Зеленский представил Стармеру План победы: прежде всего детали о военном усилении

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото – Офис президента)

Президент Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представил ему детали Плана победы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что глава государства представил Стармеру прежде всего все, что касается военного усиления Украины. Они договорились проработать План вместе с союзниками.

"План победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом. Это мостик ко второму Саммиту мира. Украина может вести переговоры только с сильной позиции", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО.

В ходе встречи обсуждалась и будущая оборонная и финансовая помощь. Стармер заверил, что Британия и дальше будет сохранять лидерскую роль в поддержке Украины.

Зеленский также поблагодарил за предоставленное Британией дальнобойное оружие и акцентировал на необходимости получить разрешение на удары вглубь российской территории.

В Британию также прибыл генсек НАТО Марк Рютте, у которого тоже запланирована встреча с Зеленским.

Кроме этого, запланированы переговоры Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджией Мелони и канцлером Германии Олафом Шольцом.