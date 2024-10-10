Зеленский представил Стармеру План победы: прежде всего детали о военном усилении
Президент Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представил ему детали Плана победы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что глава государства представил Стармеру прежде всего все, что касается военного усиления Украины. Они договорились проработать План вместе с союзниками.
"План победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом. Это мостик ко второму Саммиту мира. Украина может вести переговоры только с сильной позиции", – сказал Зеленский.
Он также отметил, что для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО.
В ходе встречи обсуждалась и будущая оборонная и финансовая помощь. Стармер заверил, что Британия и дальше будет сохранять лидерскую роль в поддержке Украины.
Зеленский также поблагодарил за предоставленное Британией дальнобойное оружие и акцентировал на необходимости получить разрешение на удары вглубь российской территории.
В Британию также прибыл генсек НАТО Марк Рютте, у которого тоже запланирована встреча с Зеленским.
Кроме этого, запланированы переговоры Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджией Мелони и канцлером Германии Олафом Шольцом.
- 26 сентября Зеленский был в США, где обсудил План победы с Байденом и кандидатами в президенты Харрис и Трампом.
- 28 сентября спикер президента Сергей Никифоров заявил, что План победы партнеры приняли "с огромным интересом" и взяли его в работу.
- 30 сентября Ермак сообщил, что План победы Зеленского представят украинцам, но некоторые положения документа останутся в секрете.