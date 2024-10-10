Зеленский в Лондоне встретился со Стармером. Увидится с Рютте, Шольцем и Макроном
Президент Владимир Зеленский 10 октября встретился с премьером Великобритании Киром Стармером в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.
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Стармер встретил Зеленского на Даунинг стрит, после чего они проведут переговоры.
Представитель британского премьера накануне сообщил журналистам, что Стармер "опять подтвердит железную поддержку Великобританией Украины перед лицом продолжительной российской агрессии".
В Британию также прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, у которого также запланирована встреча с Зеленским.
Кроме этого, у украинского президента запланированы переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджией Мэлони и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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