Зеленский в Лондоне встретился со Стармером. Увидится с Рютте, Шольцем и Макроном

Стармер встретил Зеленского на Даунинг стрит, после чего они проведут переговоры

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Президент Владимир Зеленский 10 октября встретился с премьером Великобритании Киром Стармером в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.

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Стармер встретил Зеленского на Даунинг стрит, после чего они проведут переговоры.

Представитель британского премьера накануне сообщил журналистам, что Стармер "опять подтвердит железную поддержку Великобританией Украины перед лицом продолжительной российской агрессии".

В Британию также прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, у которого также запланирована встреча с Зеленским.

Кроме этого, у украинского президента запланированы переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджией Мэлони и канцлером Германии Олафом Шольцем.