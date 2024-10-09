Украина и Хорватия заключили соглашение о сотрудничестве и поддержке: что в тексте
В среду, 9 октября, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали двухстороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке. Об этом сообщил Офис президента.
Этим соглашением Хорватия закрепляет свое обязательство поддерживать Украину до победы в войне. В частности, речь идет о сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, определении перспектив совместного оборонного производства и локализации проектов в Украине.
Украина и Хорватия также будут изучать возможности укрепления взаимодействия в сфере цифровой устойчивости и кибербезопасности и обмениваться разведывательными данными.
Отдельный блок касается поддержки гуманитарного разминирования. На это направление Хорватия уже выделила более 10 млн евро и продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями. Речь идет также о сферах противоминной деятельности, реабилитации ветеранов и судебном преследовании за тяжкие преступления, ведь у Хорватии есть свой опыт, связанный с войной.
Кроме того, в документе содержатся пункты, касающиеся помощи в гуманитарной, энергетической, правовой и научной областях.
Хорватия будет способствовать привлечению России к ответственности, возмещению ущерба, причиненного агрессией, и будет оказывать санкционное давление. Также страна обязуется и дальше прилагать усилия для реализации Формулы мира.
Полный текст соглашения – здесь.
В ОП напомнили, что Хорватия помогает Украине с начала российской агрессии в 2014 году. Общая сумма помощи с февраля 2022 года составила около 300 млн евро.
- 9 октября Зеленский сообщил, что прибыл в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".
- Первый саммит в этом формате прошел в августе 2022 года. В 2023 году Зеленский сообщал, что Украина имеет договоренности со странами Западных Балкан по укреплению украинской артиллерии.