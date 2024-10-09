Україна та Хорватія уклали угоду про співробітництво та підтримку: що в тексті

Цим документом Хорватія закріплює свій обовʼязок підтримувати Україну до перемоги у війні

Володимир Зеленський і Андрей Пленкович (Фото: ОП)

У середу, 9 жовтня, президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали двосторонню угоду про довгострокове співробітництво та підтримку. Про це повідомив Офіс президента.

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Цією угодою Хорватія закріплює свій обовʼязок підтримувати Україну до перемоги у війні. Зокрема, йдеться про співпрацю між оборонно-промисловими комплексами країн, визначення перспектив спільного оборонного виробництва та локалізацію проєктів в Україні.

Україна та Хорватія також вивчатимуть можливості зміцнення взаємодії у сфері цифрової стійкості й кібербезпеки та обмінюватимуться розвідувальними даними.

Окремий блок стосується підтримки в гуманітарному розмінуванні. На цей напрям Хорватія вже виділила понад 10 млн євро та продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями. Ідеться також про сфери протимінної діяльності, реабілітацію ветеранів та судове переслідування за тяжкі злочини, адже Хорватія має свій досвід, пов’язаний із війною.

Крім того, в документі містяться пункти, що стосуються допомоги в гуманітарній, енергетичній, правовій і науковій сферах.

Хорватія сприятиме притягненню Росії до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, і чинитиме санкційний тиск. Також країна зобов’язується й надалі докладати зусилля для реалізації Формули миру.

Повний текст угоди – тут.

В ОП нагадали, що Хорватія допомагає Україні з початку російської агресії у 2014 році. Загальна сума допомоги з лютого 2022 року становила близько 300 млн євро.

9 жовтня Зеленський повідомив, що прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

Перший саміт у цьому форматі відбувся у серпні 2022 року. У 2023 році Зеленський повідомляв, що Україна має домовленості з країнами Західних Балкан щодо зміцнення української артилерії.