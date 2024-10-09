Зеленський прибув до Хорватії на саміт – фото
Президент Володимир Зеленський 9 жовтня прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа". Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та для участі у вже третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа", – написав Зеленський.
Він повідомив, що під час зустрічі з Пленковичем планує обговорити питання продовження оборонної співпраці, реабілітацію поранених на передовій українських військових, а також питання відновлення України.
На саміті за участю України та 12 інших країн мають намір розглянути міжнародні зусилля щодо наближення миру та реалізації Формули миру, спільні з партнерами дії у відповідь на безпекові виклики, а також співпрацю в напрямку євроінтеграції та вступу до НАТО.
- Перший саміт у цьому форматі відбувся у серпні 2022 року. У 2023 році Зеленський повідомляв, що Україна має домовленості з країнами Західних Балкан щодо зміцнення української артилерії.