Зеленський прибув до Хорватії на саміт – фото

Президент прибув зустрітися з премʼєром Пленковичем, представниками інших країн та участі у вже третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа"

Фото: Володимир Зеленський / Х

Президент Володимир Зеленський 9 жовтня прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа". Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та для участі у вже третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа", – написав Зеленський.

Він повідомив, що під час зустрічі з Пленковичем планує обговорити питання продовження оборонної співпраці, реабілітацію поранених на передовій українських військових, а також питання відновлення України.

На саміті за участю України та 12 інших країн мають намір розглянути міжнародні зусилля щодо наближення миру та реалізації Формули миру, спільні з партнерами дії у відповідь на безпекові виклики, а також співпрацю в напрямку євроінтеграції та вступу до НАТО.